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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 10:43:52م
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  رياضة
فريق الأزرق يفوز على غرافة دمت في كروية النخبة بذمار
[30/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

فاز فريق محلات الأزرق للأقمشة على فريق الغرافة من دمت بخمسة أهداف بهدف في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأحمر اليوم في إفتتاح لقاءات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة من البطولة الكروية لفرق النخبة بذمار على كأس الشهداء.

بهذا الفوز حصل الأزرق على المركز الثاني مؤقتا في المجموعة بانتظار اللقاء الختامي للجولة الثانية، والذي سيجمع شريكي الصدارة السكنية والفقيد الشاهري برصيد ثلاث نقاط لكل منهما .

وتتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الإفتتاحي للجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة، والذي سيجمع جريحا الجولة الاولى فريقي الحمراء والمري (مياه دنيا النقية ).

سبأ
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