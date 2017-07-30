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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 10:43:52م
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مصرع وإصابة 16 من مرتزقة العدوان بعمليات متفرقة في مأرب والجوف
[30/يوليو/2017] مأرب - سبأ :

قتل وأصيب 16 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم بعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمأرب ومديرية الغيل بالجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وإصابة ثلاثة بهجوم على مواقع لهم بوادي الربيعة بمديرية صرواح بمأرب.

كما أكد المصدر مصرع وإصابة تسعة من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على تحصيناتهم بوادي شواق بمديرية الغيل بالجوف.

سبأ
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