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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 09:39:17م
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مصدر بمكتب رئيس الوزراء يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة
[30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أدان مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاستهداف الذي تعرض له طاقم قناة المسيرة اليوم من قبل العدوان السعودي الأمريكي، أثناء تغطيتهم لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان جراء حصار مرتزقة العدوان لمناطق عسيلان بمحافظة شبوة .

واستنكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا العمل الإجرامي الجبان لقوى العدوان السعودي وأذنابهم بحق الإعلاميين، الذي يأتي امتدادا للاستهداف المباشر والمتكرر لطائرات العدوان للإعلاميين وهم يؤدون واجبهم المهني في نقل الوقائع وإيصال الحقائق للرأي العام، والتي نجم عنها استشهاد وإصابة العشرات منهم .

وأكد أن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين تندرج في إطار جرائم الحرب التي سيحاسب عليها العدوان وأذنابه عاجلا أم آجلا .

واعتبر المصدر استهداف العدوان للطواقم الإعلامية ومنع الصحفيين الدوليين من دخول اليمن دليل على غطرسة العدوان، ومحاولة بائسة لمنع أي صوت صادق ومسؤول، من كشف وفضح جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وارتكابه لجرائم حرب بحق الشعب اليمني .. محملا العدوان ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن الطواقم الإعلامية وسلامتها في عموم الجمهورية .

وأكد المصدر، ثقته الكاملة بان هذا الحادث لن يزيد الإعلاميين وجميع المراسلين الملتزمين بأخلاق المهنة إلا ثباتا وحرصا على أداء رسالتهم المهنية والأخلاقية في نقل الحقائق وكشف قبح العدوان واستهتاره الصارخ بحقوق الإنسان .

ودعا المصدر المنظمات الدولية المعنية والحقوقية كافة، إلى الاضطلاع بواجباتها المهنية والأخلاقية، وإدانة هذا الفعل الإجرامي والأعمال العدائية الممنهجة الأخرى للمعتدين بحق الإعلاميين والمراسلين والمؤسسات والوسائل الإعلامية في اليمن.
سبأ
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