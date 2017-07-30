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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 08:04:15م
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مناقشة المواضيع المتعلقة بمهام وكلاء محافظة إب
[30/يوليو/2017] إب - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، المواضيع المتعلقة بمهام وكلاء المحافظة ودورهم في دعم الخدمات الأساسية على مستوى المحافظة والمديريات.

واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ووكلاء المحافظة الجوانب المتعلقة بتعزيز الإصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وتطرق الإجتماع إلى مهام وكلاء المحافظة خلال الفترة الماضية والإشكالات التي تواجه العمل وسبل معالجتها .. وأقر تشكيل لجنة من المكاتب والجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة أعمال عدد من المكاتب الإيرادية والخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ صلاح ضرورة مضاعفة الجهود والإلتزام بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد والحفاظ على ما تحقق للمحافظة من إنجازات ومكاسب خدمية وتنموية.

وحث الجميع على الإلتزام بالمهام والإختصاصات والإشراف على عمل المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية وتنفيذ الإجتماعات الدورية الخاصة بالقطاعات ورفع تقارير إزائها.

كما أكد المحافظ صلاح أهمية مساهمة الجميع في تقديم مقترحات وحلول تسهم في رفع تحصيل الإيرادات والموارد والعمل على دراسة الأوعية المالية ونسب تقديرها .

وشدد على ضرورة رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال وقوافل الدعم الغذائية ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ
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