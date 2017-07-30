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  رياضة
إختتام البطولة الثالثة لكرتي السلة والطائرة بنادي الشرطة الرياضي
[30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
حقق نادي الشرطة الرياضي كأس بطولة التحدي والصمود الثالثة في كرتي الطائرة والسلة والتي نظمها النادي برعاية وزارة الداخلية.

جاء إحراز نادي الشرطة الرياضي لكأس البطولة بفوزه على فريق أمانة العاصمة في المباراة النهائية للبطولة التي شاركت فيها عدد من الفرق الرياضية من وزارة الداخلية وأمانة العاصمة.

وفي الإختتام كرم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمادية اللواء علي سالم الصيفي فريق الشرطة الرياضية بكأس البطولة.

كما تم تكريم وكيل الوزارة اللواء الصيفي ورئيس مصلحة الأحوال المدنية رئيس نادي الشرطة الرياضي اللواء محمد الزلب على جهودهما في إنجاح البطولة ودورهما في دعم نادي الشرطة الرياضي وإنجاح الدورة الرياضية في مجال الرماية.

وأشاد الوكيل الصيفي بمستوى الفرق المتنافسة في البطولة .. مؤكداً إستمرار الوزارة في دعم الأنشطة الرياضية لإتحاد الشرطة الرياضي. 

فيما ثمن رئيس إتحاد الشرطة الرياضي العميد الركن حمود محمد العصري دعم قيادة وزارة الداخلية لإنجاح البطولة .. منوها بمستوى الفرق الرياضية المشاركة والجهود المبذولة في إنجاح البطولة.
سبأ
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