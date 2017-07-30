بدء إمتحانات القبول والمفاضلة بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء [30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بالمعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة صنعاء اليوم إمتحانات القبول والمفاضلة للطلاب المتقدمين للمعهد في قسمي التمريض والمختبرات من خريجي الثانوية العامة القسم العلمي.



وأكد مدير المعهد الدكتور عباس العرافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحرص على إجراء إمتحانات القبول والمفاضلة للطلاب المتقدمين للمعهد والتأكد من مستوياتهم العلمية.



وأشار إلى أنه سيتم قبول 100 طالب وطالبة ممن خاضوا المفاضلة للدراسة في قسمي التمريض والمختبرات.



وكان المعهد فتح باب التسجيل بالمعهد مشترطا حصول المتقدم على الثانوية العامة قسم علمي بمعدل لا يقل عن 65 بالمائة وأن لا يكون قد مر عليها أربع سنوات أو حصول المتقدم على شهادة معهد صحي نظام ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي وأن لايكون قد مر عليها خمس سنوات.

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