غدا الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة رنا [30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

قال مصدر قضائي بوزارة العدل " إنه سيتم غدا الاثنين تنفيذ حكم الاعدام بحق محمد مجاهد سعد المغربي المدان باغتصاب وقتل المجني عليها الطفلة رنا يحيى هادي المطري".



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الحكم سينفذ في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء الساعة التاسعة صباحا، وذلك بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية من تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى.



وكانت محكمة استئناف أمانة العاصمة أيدت في الـ9 من يوليو الجاري الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب شرق الأمانة والذي قضى بإدانة الجاني ومعاقبته بالإعدام قصاصا وتعزيراً في مكان عام تدعى إليه وسائل الإعلام وجمهرة من الناس بعد جلده مائة جلدة حداً.



وكان المدان المغربي (41عاما) أقدم على اغتصاب وقتل الطفلة رنا البالغة من العمر ثلاث سنوات، في الـ 25 من يونيو الماضي في الغرفة التي كان يسكنها الكائنة بمنزل والده في حي بيت معياد.

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