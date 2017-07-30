محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية توعوية بإب حول مناهضة الإتجار بالبشر إب - سبأ:

نظم قسم الخدمة الإجتماعية بجامعة إب بالتعاون مع إدارة الخدمة الإجتماعية بمكتب الشئون الإجتماعية والعمل ونادي التثقيف المجتمعي بمديرية بعدان اليوم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر.



ركزت الفعالية حول حماية البشر من أي نوع من الإتجار وكذا حماية الأطفال من أشكال العنف والإستغلال والإساءة والإهمال .



وأشار منسق أندية التثقيف المجتمعي زهير الهناهي إلى أهمية الفعالية في التذكير بمخاطر الإتجار بالبشر .. لافتا إلى دور المجتمع في الوقوف ضد هذه الظاهرة السلبية .



وتطرق الهناهي إلى مخاطر الكوليرا وأهمية المشاركة في نشر التوعية بطرق الوقاية من هذا الوباء وطرق مكافحته.



تخلل الفعالية زيارة النادي التثقيفي لليافعين الذي يقام فيه جلسات تثقيفية حول الحماية ومبادرات طوعية وأنشطة ترفيهية لليافعين، تنفذها مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بدعم اليونيسيف، تستمر ثلاثة أشهر.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ