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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 08:04:15م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  محلي
فعالية توعوية بإب حول مناهضة الإتجار بالبشر
[30/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 نظم قسم الخدمة الإجتماعية بجامعة إب بالتعاون مع إدارة الخدمة الإجتماعية بمكتب الشئون الإجتماعية والعمل ونادي التثقيف المجتمعي بمديرية بعدان اليوم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر.

ركزت الفعالية حول حماية البشر من أي نوع من الإتجار وكذا حماية الأطفال من أشكال العنف والإستغلال والإساءة والإهمال .

وأشار منسق أندية التثقيف المجتمعي زهير الهناهي إلى أهمية الفعالية في التذكير بمخاطر الإتجار بالبشر .. لافتا إلى دور المجتمع في الوقوف ضد هذه الظاهرة السلبية .

وتطرق الهناهي إلى مخاطر الكوليرا وأهمية المشاركة في نشر التوعية بطرق الوقاية من هذا الوباء وطرق مكافحته.

تخلل الفعالية زيارة النادي التثقيفي لليافعين الذي يقام فيه جلسات تثقيفية حول الحماية ومبادرات طوعية وأنشطة ترفيهية لليافعين، تنفذها مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بدعم اليونيسيف، تستمر ثلاثة أشهر.

سبأ
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