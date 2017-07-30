ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 08:04:15م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مناقشة المواضيع المتعلقة بمهام وكلاء محافظة إب
إختتام البطولة الثالثة لكرتي السلة والطائرة بنادي الشرطة الرياضي
مصرع ثلاثة مرتزقة بنيران الجيش واللجان في مأرب
بدء إمتحانات القبول والمفاضلة بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
دورة لإعداد مدربي فريق حملة التوعية بالكوليرا في الحديدة
[30/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
 بدأت بمحافظ الحديدة اليوم دورة خاصة بإعداد المدربين لفريق حملة التوعية الوطنية للكوليرا، تنظمها إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وفي الإفتتاح أكد أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي أهمية التثقيف في مختلف المجالات الصحية وإيصال الرسالة التوعوية إلى المستهدفين.

وثمن جهود مكتب الصحة العامة لتحسين القطاع الصحي بالمحافظة باعتبار ذلك أولوية خاصة في ظل استمرار العدوان في استهداف كل مقومات الحياة ومنها المجال الصحي ومنع وصول الأدوية.

فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة عبد الرحمن جارالله إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المثقفين الصحيين في المديريات وإيصال الرسائل الصحية للمستهدفين.

ولفت إلى أهمية الحملة في الحد من الإصابات عبر التثقيف الصحي والرسائل الصحية.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة التي سيكون للمشاركين فيها دور أساسي.

فيما أوضح مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة يحيى الجنيد أن الدورة التي تستمر ستة أيام تتضمن تدريب ميداني للفرق في المديريات بمشاركة 78 من مدربي التثقيف الصحي ومشرفي التحصين ومدراء الصحة في مديريات المحافظة.

حضر افتتاح الدورة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ومدير المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة عبده النهاري ومدير برنامج مكافحة الملاريا الدكتور عبد الكريم القديمي ومسؤول الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور احمد الصوفي ونائبه عبد الله سالم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة المواضيع المتعلقة بمهام وكلاء محافظة إب
مصرع ثلاثة مرتزقة بنيران الجيش واللجان في مأرب
بدء إمتحانات القبول والمفاضلة بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية الغيل بالجوف
غدا الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة رنا
فعالية توعوية بإب حول مناهضة الإتجار بالبشر
تشييع جثمان الشهيد محمد المهدي بصنعاء
مناقشة آلية تدريب المشاركين في تنفيذ حملة التوعية بمخاطر الكوليرا بحجة
أبناء الشعر بإب يعلنون استمرار النفير العام ورفد الجبهات
رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة منفذ الخضراء بنجران
[30/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by