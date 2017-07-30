محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة لإعداد مدربي فريق حملة التوعية بالكوليرا في الحديدة الحديدة - سبأ:

بدأت بمحافظ الحديدة اليوم دورة خاصة بإعداد المدربين لفريق حملة التوعية الوطنية للكوليرا، تنظمها إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وفي الإفتتاح أكد أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي أهمية التثقيف في مختلف المجالات الصحية وإيصال الرسالة التوعوية إلى المستهدفين.



وثمن جهود مكتب الصحة العامة لتحسين القطاع الصحي بالمحافظة باعتبار ذلك أولوية خاصة في ظل استمرار العدوان في استهداف كل مقومات الحياة ومنها المجال الصحي ومنع وصول الأدوية.



فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة عبد الرحمن جارالله إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المثقفين الصحيين في المديريات وإيصال الرسائل الصحية للمستهدفين.



ولفت إلى أهمية الحملة في الحد من الإصابات عبر التثقيف الصحي والرسائل الصحية.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة التي سيكون للمشاركين فيها دور أساسي.



فيما أوضح مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة يحيى الجنيد أن الدورة التي تستمر ستة أيام تتضمن تدريب ميداني للفرق في المديريات بمشاركة 78 من مدربي التثقيف الصحي ومشرفي التحصين ومدراء الصحة في مديريات المحافظة.



حضر افتتاح الدورة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ومدير المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة عبده النهاري ومدير برنامج مكافحة الملاريا الدكتور عبد الكريم القديمي ومسؤول الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور احمد الصوفي ونائبه عبد الله سالم.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ