محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد محمد المهدي بصنعاء صنعاء - سبأ:

شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد محمد عبد الغفور محمد المهدي الذي إستشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ومواجهة المعتدين وجحافل الغزاة والمرتزقة في صعدة.



وخلال التشييع الذي حضره مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وزملاء وأقارب الشهيد والشخصيات الإجتماعية وجمع من المواطنين .. أكد المشيعون أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وأن العدوان ومرتزقته سيدفعون ثمن جرائمهم عاجلاً أو آجلا.



وأشار المشيعون إلى أن الدماء الزكية والتضحيات الجسيمة التي تقدم كل يوم في جبهات العزة والكرامة ستبقى عنوان ومصدر إلهام الشعب اليمني، تستمد الأجيال منها ومن مآثرها الخالدة كل معاني الوفاء والإخلاص للوطن والشعب والذود عن حياضه.



جرى تشييع الشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الحشحوش عقب صلاة ظهر اليوم ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة الحشحوش بأمانة العاصمة.



تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ