محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تدريب المشاركين في تنفيذ حملة التوعية بمخاطر الكوليرا بحجة حجة - سبأ:

عقد بمحافظة حجة اليوم اجتماع لمدراء إدارات الصحة ومنسقي التثقيف الصحي ومشرفي التحصين المشاركين في الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الكوليرا التي سيتم تنفيذها في عموم مديريات المحافظة .



ناقش الاجتماع آلية تدريب المشاركين في تنفيذ الحملة "من منزل إلى منزل" وإعداد الخطط اللازمة للتنفيذ على مستوى كل مديرية.



وفي الإجتماع أشار وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي إلى أهمية تدريب المشاركين وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الكوليرا .



ولفت إلى الدور الوطني المعول على الحملة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه والقضاء عليه ..مثمنا جهود جميع العاملين في القطاع الصحي وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني وتقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



من جانبهما أشار نائب مدير مكتب الصحة الدكتور وليد شمسان وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور خالد الناظري إلى أن الحملة التي سيتم تدشينها السبت المقبل تهدف إلى إشراك المجتمع وتحفيزه للحفاظ على نظافة البيئة المحيطة به وتغيير السلوكيات غير الصحية التي تساهم في انتشار الوباء.



وأوضحا أن الحملة تتضمن توزيع مواد الوقاية لكل منزل ومحلول الإرواء والزنك كونهما علاجا إسعافيا أوليا للحفاظ على حياة المصاب بالكوليرا.



حضر الاجتماع مدير مكتب الاعلام بالمحافظة ابراهيم هاشم شرف.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ