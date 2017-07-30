رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين صنعاء - سبأ:

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.



وأجرى المنتخب أول تمارينه عصر اليوم على ملعب الإتحاد العام لكرة القدم بمدينة الثورة الرياضية ركز خلاله الجهاز الفني على تمارين الجري والاستطالة ولعب الكرات في مربعات.



إلى ذلك أقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الإثيوبي، ابراهام مبراتو، استدعاء خمسة لاعبين للانضمام إلى معسكر المنتخب، وهم: أكرم الورافي، عبدالعزيز الجماعي، حسين الغازي، أحمد الصادق، وعقيل العطاس، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين في المعسكر الداخلي إلى 29 لاعباً.



ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط خلف المتصدر منتخب الفلبين (ست نقاط) يليهما منتخب النيبال ثالثاً بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب طاجيكستان الترتيب بدون نقاط، ما يكسب مواجهة اليمن مع الفلبين أهمية خاصة لانتزاع صدارة المجموعة.



وجمع المنتخب الوطني نقاطه الأربع من فوز على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى في 28 مارس الماضي، وتعادل مع مضيفه منتخب النيبال بدون أهداف في الجولة الثانية للمجموعة في 13 يونيو الماضي.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ