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رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء اليوم بصنعاء وكرس للوقوف على نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة.

واطلع الإجتماع على تقرير رئيس اللجنة القاضي أحمد عبدالله عقبات، حول سير نشاط اللجنة وما أنجزته من خطوات إجرائية وفنية وتنفيذية على مستوى الوزارية واللجان الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات المستهدفة.

حيث أشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن ألف و32 سجينا ممن يندرجون في إطار مهام اللجنة وذلك حتى أواخر يوليو الجاري .. مؤكداً التزام اللجنة الكامل بالقانون في جميع مهامها وحيادها التام في أداء مهمتها الوطنية والإنسانية.

وتطرق التقرير إلى النتائج الأولية لزيارة اللجنة الوزارية إلى عدد من السجون في أمانة العاصمة بما في ذلك السجن المركزي .. موضحا أن اللجنة ستقدم تقريرا مكتملا عن النتائج إلى الإجتماع القادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وركز التقرير على جانب التأهيل الفني والمهني للمساجين وضرورة إيلائه العناية اللازمة لما من شأنه تحقيق الجانب الإصلاحي لهم وتحويلهم إلى أداة نافعة لصالح أسرهم ومجتمعهم ووطنهم .. لافتا إلى برنامج اللجنة المقبل والذي يشتمل على زيارات ميدانية إلى المحافظات المستهدفة للإطلاع عن كثب على أوضاع السجون والسجناء فيها والعمل بالتعاون مع السلطات المحلية على وضع البدائل والمعالجات المناسبة لتحسين أوضاعها ومستوى رعايتها للنزلاء في الجوانب الإيوائية والصحية والتأهيلية.

كما اطلع الاجتماع على مشروع إنشاء صندوق خاص بالسجون ورعاية السجناء، المقدم من رئيس اللجنة بصيغته الأولية .. وأقر إرجاء مناقشته والبت فيه إلى إجتماع قادم لإتاحة المجال أمام أعضاء اللجنة لمراجعته ودراسته من كافة النواحي المؤسسية.

وثمن رئيس الوزراء عالياً الخطوات التي أنجزتها اللجنة الوزارية وما حققته من نتائج طيبة رغم فترة عملها القصيرة .. مؤكداً على الأبعاد النبيلة لمهمتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية.

وأشار في هذا الصدد إلى الدور الهام الواقع على عاتق اللجنة في ترجمة رؤية حكومة الإنقاذ للارتقاء بأوضاع السجون وتخسين مستوى رعاية السجناء، وتطوير أدوات الدعم للمؤسسات العقابية للقيام بواجباتها على النحو المطلوب .. مؤكداً شمولية عمل اللجنة لكافة قضايا السجون والسجناء وجوانب معالجة أوضاعهم وعدم اقتصارها على جانب محدد كما في اللجان الأخرى ذات الصِّلة.

ووجه الدكتور بن حبتور رئيس وأعضاء اللجنة بإعداد تقرير متكامل عما أنجزته اللجنة من مهام وما حققته من نتائج حتى الآن ورفعه إليه في أسرع وقت ممكن للإطلاع وإتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات.

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