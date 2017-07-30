عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع أكثر من 40 مسلحاً من عناصر حركة طالبان أفغانستان كابول - سبأ:

لقي ما لا يقل عن 40 مسلحا من عناصر حركة (طالبان) مصرعهم في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في مناطق متفرقة من أفغانستان.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن السلطات المحلية، القول: "إن 12 مسلحا من طالبان لقوا مصرعهم في اشتباكات جرت، يوم 29 يوليو، بإقليم جوزجان شمالي أفغانستان، فيما قتل 31 مسلحا من الحركة في اليوم ذاته خلال تبادل إطلاق النار في إقليمي باكتيا، وغزني شرقي البلاد".



وأكدت السلطات مصرع 3 عناصر من قوات الأمن الأفغانية أثناء تلك الاشتباكات.



الجدير ذكره أن أفغانستان تشهد تدهورا ملحوظا للوضع الأمني خلال الأشهر الأخيرة، حيث شنت حركة طالبان، التي استولت سابقا على عدد كبير من مناطق البلاد، هجوما على مدن كبيرة.. كما ضاعف تنظيم (داعش) الإرهابي من نفوذه هناك.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ