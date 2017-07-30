ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
مصرع أكثر من 40 مسلحاً من عناصر حركة طالبان أفغانستان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة بشبوة
أبناء الحوج العدني بمشنة إب يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع أكثر من 40 مسلحاً من عناصر حركة طالبان أفغانستان
[30/يوليو/2017]
كابول - سبأ:
 لقي ما لا يقل عن 40 مسلحا من عناصر حركة (طالبان) مصرعهم في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في مناطق متفرقة من أفغانستان.

ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن السلطات المحلية، القول: "إن 12 مسلحا من طالبان لقوا مصرعهم في اشتباكات جرت، يوم 29 يوليو، بإقليم جوزجان شمالي أفغانستان، فيما قتل 31 مسلحا من الحركة في اليوم ذاته خلال تبادل إطلاق النار في إقليمي باكتيا، وغزني شرقي البلاد".

وأكدت السلطات مصرع 3 عناصر من قوات الأمن الأفغانية أثناء تلك الاشتباكات.

الجدير ذكره أن أفغانستان تشهد تدهورا ملحوظا للوضع الأمني خلال الأشهر الأخيرة، حيث شنت حركة طالبان، التي استولت سابقا على عدد كبير من مناطق البلاد، هجوما على مدن كبيرة.. كما ضاعف تنظيم (داعش) الإرهابي من نفوذه هناك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بيونغ يانغ تتوعد واشنطن بتلقينها (درسا في الأدب) نوويا!
وصول الإعصار (نيسات) إلى البر الرئيسي للصين وإجلاء آلاف السكان
مستوطنون صهاينة يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك
مصرع أربعة أشخاص في تفجير بسيارة مفخخة منطقة مكتظة في مقديشو
إستشهاد ستة أشخاص وإصابة آخرين في قصف امريكي على مدينة البوكمال السورية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة..والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
عرض عسكري بحري روسي كبير بمشاركة بوتين
عرض عسكري كبير للجيش الصيني بحضور الرئيس
إعصار يتسبب في إصابة أكثر من 80 شخصا في تايوان
فنزويلا تنتخب جمعية تأسيسية جديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة منفذ الخضراء بنجران
[30/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by