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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
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اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة بشبوة
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين استهداف العدوان السعودي الأمريكي اليوم لطاقم قناة المسيرة أثناء تغطيتهم لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان جراء حصار مرتزقة العدوان لمناطق عسيلان بمحافظة شبوة ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وحمل اتحاد الإعلاميين في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قوى العدوان المسئولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإعلامية المحلية العاملة، ومنع وسائل الإعلام الدولية من دخول اليمن خوفا من فضح جرائمه.

ودعا اتحاد الإعلاميين كافة المنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف وكافة عمليات الاستهداف الممنهج لوسائل الإعلام المحلية ومراسلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية المتواجدة في اليمن.

وأكد البيان أنه بالرغم من هذا الإستهداف إلا أن الواجب يحتم على سائل الإعلام القيام بواجبها في فضح جرائم العدوان.

سبأ
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