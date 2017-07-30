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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
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أبناء الحوج العدني بمشنة إب يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[30/يوليو/2017]
إب  - سبأ:
 أعلن أبناء عزلة الحوج العدني بمديرية المشنة بإب النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .

وأكد أبناء عزلة الحوج العدني في وقفة اليوم بحضور قائد فرع شرطة النجدة بإب العقيد طارش السامعي ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني، إستعدادهم رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال .

وأشاروا إلى أن العدوان تمادى في جرائمه بحق أبناء اليمن، يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة مخططات العدوان وإفشالها .

وأكد بيان صادر عن الوقفة إستمرار أبناء عزلة الحوج العدني في مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية للتصدي لقوى الغزو والإحتلال ومرتزقتهم.

وأشاد البيان بالإنجازات التي تحققها القوة الصاروخية في ردع العدو ومرتزقته كرد على جرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني .

سبأ
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