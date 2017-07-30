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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
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  عربي ودولي
بيونغ يانغ تتوعد واشنطن بتلقينها (درسا في الأدب) نوويا!
[30/يوليو/2017]
بيونج يانج - سبأ:
أعلنت كوريا الشمالية أن تجربتها الباليستية الأخيرة يوم الجمعة الماضي كانت بمثابة تحذير صارم إلى الولايات المتحدة، وهددت بالرد على أي استفزاز عسكري من قبل واشنطن.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية الليلة الماضية، أن الإطلاق الناجح الثاني لصاروخ باليستي عابر للقارات، يشجع بيونغ يانغ على الاستمرار في تطوير برامجها التسلحية.

وشدد البيان على أن هدف التجربة الأخيرة هو إرسال تحذير صارم إلى الولايات المتحدة التي تدلي بتصريحات غير منطقية وتطلق "حملة محمومة" من أجل فرض عقوبات وممارسة ضغوط على كوريا الشمالية.

وطالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"الاستفاقة من حلمها الغبي بأنها قادرة على إلحاق أي ضرر بكوريا الشمالية".. متوعدة بتلقين واشنطن "درسا في الأدب" من خلال القوة النووية الإستراتيجية، إذا تجرأت مرة أخرى على التلويح بالخيار النووي.

وجاء ذلك بعد ساعات معدودة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح للصين بالنأي بالنفس عن قضية كوريا الشمالية.. رابطا بين الخلل القائم في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وسياسة الأخيرة تجاه بيونغ يانغ.

سبأ
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