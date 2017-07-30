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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
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  رياضة
فوز الألماني فيتل بسباق المجر لينجح بزيادة الفارق في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا1
[30/يوليو/2017]
بودابست - سبأ:
 فاز سيباستيان فيتل بسباق جائزة المجر الكبرى بعد منافسة شديدة اليوم الأحد مع حصول فيراري على المركزين الأول والثاني لينجح في زيادة الفارق في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 14 نقطة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وعبر السائق الالماني، الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم، خط النهاية بفارق 0.9 ثانية عن زميله كيمي رايكونن بينما جاء هاميلتون في المركز الرابع بعدما تنازل عن مركزه لصالح زميله فالتيري بوتاس في اللفة الأخيرة.

وتنازل بوتاس عن المركز الثالث لزميله هاميلتون ليمنحه فرصة منافسة ثنائي فيراري مع وعد بإعادة المركز إليه لو لم يستطع تجاوزهما.

وكان مايكل شوماخر هو آخر سائق ألماني يفوز بسباق المجر من مركز أول المنطلقين عندما كان يسيطر على بطولة العالم في 2004م لينال لقبه السابع والأخير وقتها.

وتتوقف البطولة بسبب العطلة الصيفية في أغسطس مع تبقي 9 سباقات على النهاية.

سبأ
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