محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إمتحانات القبول في المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار ذمار - سبأ:

دشن وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم إمتحانات القبول بالمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة للعام 2017-2018م .



وفي التدشين أكد الوكيلان الجبين وعبد الرزاق أهمية مخرجات المعهد في رفد القطاع الصحي وسوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية للمجتمع.



وثمنا جهود إدارة المعهد لإنجاح العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأشاد الوكيلان الجبين وعبدالرزاق بإعتماد إدارة المعهد نظام التصحيح الإلكتروني لإمتحانات القبول والمفاضلة خلال هذا العام لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين وحصول المستحقين على المقاعد الدراسية في المعهد.



فيما أوضح عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار الدكتور حمود الموشكي أن عدد الطلاب المتقدمين خلال هذا العام 591 طالبا وطالبة، يتنافسون على 120 إلى 180 مقعد دراسي في ثلاثة أقسام طبية هي الصيدلة والمختبرات والتمريض.



وأشار إلى أن إدارة المعهد خصصت خمسة بالمائة من المقاعد الدراسية للنازحين، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لأسر الشهداء والجرحى ضمن الطاقة الإستيعابية للمعهد.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ