ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
مصرع أكثر من 40 مسلحاً من عناصر حركة طالبان أفغانستان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة بشبوة
أبناء الحوج العدني بمشنة إب يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين إمتحانات القبول في المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار
[30/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
 دشن وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم إمتحانات القبول بالمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة للعام 2017-2018م .

وفي التدشين أكد الوكيلان الجبين وعبد الرزاق أهمية مخرجات المعهد في رفد القطاع الصحي وسوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية للمجتمع.

وثمنا جهود إدارة المعهد لإنجاح العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأشاد الوكيلان الجبين وعبدالرزاق بإعتماد إدارة المعهد نظام التصحيح الإلكتروني لإمتحانات القبول والمفاضلة خلال هذا العام لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين وحصول المستحقين على المقاعد الدراسية في المعهد.

فيما أوضح عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار الدكتور حمود الموشكي أن عدد الطلاب المتقدمين خلال هذا العام 591 طالبا وطالبة، يتنافسون على 120 إلى 180 مقعد دراسي في ثلاثة أقسام طبية هي الصيدلة والمختبرات والتمريض.

وأشار إلى أن إدارة المعهد خصصت خمسة بالمائة من المقاعد الدراسية للنازحين، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لأسر الشهداء والجرحى ضمن الطاقة الإستيعابية للمعهد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة بشبوة
أبناء الحوج العدني بمشنة إب يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
شبكة اليمن للتمويل الأصغر تدرب في إستراتيجية التسويق
تدريب متطوعين في مجال التثقيف الصحي لمكافحة الكوليرا بإب
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
وزير المياه يلتقي عدد من المسئولين في الصليب الأحمر
الدكتور لبوزة: إتفاق أنصار الله والمؤتمر جاء انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية
مناقشة آلية إزالة مخالفات البناء العشوائي بمحافظة إب
مصدر بالخارجية: تصريحات أمين عام الجامعة العربية داعمة للعدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة منفذ الخضراء بنجران
[30/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by