عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وصول الإعصار (نيسات) إلى البر الرئيسي للصين وإجلاء آلاف السكان تايبه - سبأ:

وصل الإعصار (نيسات) إلى إقليم فوجيان بالبر الرئيسي للصين في حوالي الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) لكنه ضعف بعدما تحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلو مترا في الساعة.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات أجلت نحو 27 ألفا من السكان بعيدا عن مزارع سمكية في فوجيان تحسبا لآثار العاصفة.



وكان الإعصار نيسات اجتاح تايوان اليوم مما أسفر عن إصابة أكثر من 80 شخصا وأجبر سلطات العاصمة على إغلاق الخدمات الحيوية وأدى لانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.



وقالت الحكومة التايوانية إن السبل تقطعت بـ40 شخصا في المناطق الجنوبية من الجزيرة بسبب السيول.



وقال المكتب المركزي للطقس إن الإعصار (نيسات) وهو إعصار متوسط القوة وصل إلى اليابسة يوم أمس السبت ومن المتوقع أن يجتاح الجزيرة على مدى يومين وخاصة الجنوب.



وأضاف المكتب إن سرعة رياح الإعصار بلغت 119 كيلومترا في الساعة.



وقالت الحكومة في بيانات إن أكثر من 80 من رجال الإنقاذ أصيبوا بالإضافة إلى 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.. وأصيب العديد من رجال الإنقاذ بسبب حطام متساقط، ويعاني 2 منهم من إصابات خطيرة



وفي العاصمة تايبه، ألغت السلطات جميع الأعمال والصفوف الدراسية المقررة مساء أمس وطوال اليوم الأحد.



وانقطعت الكهرباء عن قرابة نصف مليون منزل.. وقالت الحكومة صباح اليوم إن الكهرباء عادت إلى 360 ألف منزل.



وفي البر الرئيسي في الصين يتوقع هطول أمطار غزيرة حتى يوم الأربعاء القادم.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ