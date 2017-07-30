محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه يلتقي عدد من المسئولين في الصليب الأحمر صنعاء - سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء منسق قسم المياه والإسكان في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماسيمو راسو، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والصليب الأحمر وسبل تطويره وتعزيزه.



واستعرض اللقاء الذي ضم نائبة منسق قسم المياه أنتو نيلافيولا والمستشار الإقليمي للطاقة وتوليدها وإمداداتها بول ملادين، الخطوات التي أنجزها الصليب الأحمر بشأن تجهيز حقل القطيع بمحافظة الحديدة بمنظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه، وكذا إمكانية دعم تشغيل سبعة عشر بئرا بالطاقة الشمسية بأمانة العاصمة خاصة وقد تم استكمال إعداد الدراسة الفنية بهذا الخصوص.



وتطرق اللقاء إلى أهمية إعادة تشغيل محطة تحليه المياه بجزيرة كمران، التي تعرضت للقصف المباشر من قبل قوى العدوان، وإمكانية التدخل العاجل من قبل الصليب الأحمر لإعادة تشغيل المحطة وبما يسهم في حل أزمة المياه التي يعاني منها أبناء الجزيرة.



وأكد اللقاء على ضرورة تكثيف لقاء التنسيق بين الجانبين بهدف تسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأوضح منسق قسم المياه بأن الصليب الأحمر بصدد تجهيز قطع الغيار التي سبق وأن التزم بتوفيرها لمحطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة.



من جانبه ثمن وزير المياه والبيئة عاليا جهود الصليب الأحمر الداعمة لعدد من الأنشطة المائية.. مؤكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة.



حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لقطاع المياه المهندس عبدالسلام الحكيمي.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ