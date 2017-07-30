ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
مصرع أكثر من 40 مسلحاً من عناصر حركة طالبان أفغانستان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة بشبوة
أبناء الحوج العدني بمشنة إب يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير المياه يلتقي عدد من المسئولين في الصليب الأحمر
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء منسق قسم المياه والإسكان في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماسيمو راسو، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والصليب الأحمر وسبل تطويره وتعزيزه.

واستعرض اللقاء الذي ضم نائبة منسق قسم المياه أنتو نيلافيولا والمستشار الإقليمي للطاقة وتوليدها وإمداداتها بول ملادين، الخطوات التي أنجزها الصليب الأحمر بشأن تجهيز حقل القطيع بمحافظة الحديدة بمنظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه، وكذا إمكانية دعم تشغيل سبعة عشر بئرا بالطاقة الشمسية بأمانة العاصمة خاصة وقد تم استكمال إعداد الدراسة الفنية بهذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى أهمية إعادة تشغيل محطة تحليه المياه بجزيرة كمران، التي تعرضت للقصف المباشر من قبل قوى العدوان، وإمكانية التدخل العاجل من قبل الصليب الأحمر لإعادة تشغيل المحطة وبما يسهم في حل أزمة المياه التي يعاني منها أبناء الجزيرة.

وأكد اللقاء على ضرورة تكثيف لقاء التنسيق بين الجانبين بهدف تسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح منسق قسم المياه بأن الصليب الأحمر بصدد تجهيز قطع الغيار التي سبق وأن التزم بتوفيرها لمحطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة.

من جانبه ثمن وزير المياه والبيئة عاليا جهود الصليب الأحمر الداعمة لعدد من الأنشطة المائية.. مؤكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لقطاع المياه المهندس عبدالسلام الحكيمي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون والسجناء
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة بشبوة
أبناء الحوج العدني بمشنة إب يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
شبكة اليمن للتمويل الأصغر تدرب في إستراتيجية التسويق
تدشين إمتحانات القبول في المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار
تدريب متطوعين في مجال التثقيف الصحي لمكافحة الكوليرا بإب
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
الدكتور لبوزة: إتفاق أنصار الله والمؤتمر جاء انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية
مناقشة آلية إزالة مخالفات البناء العشوائي بمحافظة إب
مصدر بالخارجية: تصريحات أمين عام الجامعة العربية داعمة للعدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة منفذ الخضراء بنجران
[30/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by