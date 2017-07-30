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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 06:40:55م
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مناقشة آلية إزالة مخالفات البناء العشوائي بمحافظة إب
[30/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، أنشطة مكتب الأشغال العامة والطرق في تنفيذ مهامه خلال الفترة الماضية، وخطة عمله للفترة المقبلة.

وأقر الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال المهندس بسام السقاف ونواب مدير المكتب ومدراء مناطق الأشغال ومدراء الفروع بالمديريات، إزالة مخالفات البناء العشوائية خلال فترة لا تزيد عن 45 يوما، وأبرزها إزالة 71 بناء مخالف بمناطق مجاري السيول والعبارات و14 مناشير أحجار في مديريات المشنة والظهار وريف إب.

وشدد المحافظ صلاح على ضرورة إزالة المخالفات وعدم التهاون أو التساهل مع المخالفين حفاظا على مظهر المدينة وسلامة المواطنين.

ووجه إدارة أمن المحافظة بالتعاون مع مكتب الأشغال وفروعه بالمناطق والمديريات لإزالة المخلفات والعشوائيات .. مؤكدا أنه سيتم متابعة تقييم الأداء ومستوى الإنجاز حول ذلك بما من شأنه حماية مدينة إب من كوارث سيول الأمطار الغزيرة.

سبأ
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