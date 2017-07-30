[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
عقدت هيئة التفتيش القضائي، إجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس التفتيش القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري.
ناقش الإجتماع التحديات التي تواجه عمل الهيئة جراء شحة الإمكانيات والسبل الكفيلة بتجاوز ذلك، وفق المتاح والعمل على إيجاد معالجات عملية تخدم سير العمل القضائي في جميع المحاكم.
وأقر الإجتماع تشكيل لجنة لمتابعة مجلس القضاء الأعلى لتوفير متطلبات الهيئة، والعمل على إصدار لائحة الهيئة، وخطة عمل الأشهر الثلاثة القادمة.
ووافق الإجتماع على تفعيل التفتيش المفاجئ للمحاكم على ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة .
سبأ