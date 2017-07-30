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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
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التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة .
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حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
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أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
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يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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هيئة التفتيش القضائي تناقش التحديات التي تواجه عمل الهيئة
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 عقدت هيئة التفتيش القضائي، إجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس التفتيش القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري.

ناقش الإجتماع التحديات التي تواجه عمل الهيئة جراء شحة الإمكانيات والسبل الكفيلة بتجاوز ذلك، وفق المتاح والعمل على إيجاد معالجات عملية تخدم سير العمل القضائي في جميع المحاكم.

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة لمتابعة مجلس القضاء الأعلى لتوفير متطلبات الهيئة، والعمل على إصدار لائحة الهيئة، وخطة عمل الأشهر الثلاثة القادمة.

ووافق الإجتماع على تفعيل التفتيش المفاجئ للمحاكم على ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة .

سبأ
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