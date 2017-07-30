عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع أربعة أشخاص في تفجير بسيارة مفخخة منطقة مكتظة في مقديشو مقديشو – سبأ :

لقي اربعة اشخاص على الاقل مصرعهم اليوم الاحد في تفجير كبير بسيارة مفخخة منطقة شعبية مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو .



وقالت وكالة الأنباء الرسمية في الصومال إن السيارة انفجرت صباح الأحد بالقرب من أحد مراكز الشرطة في شارع مكة المكرمة وسط مقديشو ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل واصابة 10 آخرين .



وأظهرت صور التقطها مصورون لوكالة أنباء رويترز أربعة جثامين مسجاة على الأرض في موقع الانفجار، علاوة على ثلاث سيارات دمرها الحادث.



فيما قال موقع إذاعة (سيمبا) الخاص في الصومال إن "أغلب الضحايا من النساء والأطفال مع ظهور تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن التفجير استهدف موكب مسئول في الحكومة كان من المقرر أن يمر من الشارع المكتظ".

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ