ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة .
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وكيل وزارة الداخلية يتفقد عدد من المؤسسات والمصالح الأمنية بمدينة ذمار
مناقشة جهود برنامج الامن الغذائي في محافظة عمران
فوز الإيطالي فونيني بلقب بطولة جشتاد للتنس للرجال
تدشين إمتحانات القبول بالمعهد العالي للعلوم الصحية بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع أربعة أشخاص في تفجير بسيارة مفخخة منطقة مكتظة في مقديشو
[30/يوليو/2017]
مقديشو – سبأ :
 لقي اربعة اشخاص على الاقل مصرعهم اليوم الاحد في تفجير كبير بسيارة مفخخة منطقة شعبية مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو .

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في الصومال إن السيارة انفجرت صباح الأحد بالقرب من أحد مراكز الشرطة في شارع مكة المكرمة وسط مقديشو ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل واصابة 10 آخرين .

وأظهرت صور التقطها مصورون لوكالة أنباء رويترز أربعة جثامين مسجاة على الأرض في موقع الانفجار، علاوة على ثلاث سيارات دمرها الحادث.

فيما قال موقع إذاعة (سيمبا) الخاص في الصومال إن "أغلب الضحايا من النساء والأطفال مع ظهور تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن التفجير استهدف موكب مسئول في الحكومة كان من المقرر أن يمر من الشارع المكتظ".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إستشهاد ستة أشخاص وإصابة آخرين في قصف امريكي على مدينة البوكمال السورية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة..والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
عرض عسكري بحري روسي كبير بمشاركة بوتين
عرض عسكري كبير للجيش الصيني بحضور الرئيس
إعصار يتسبب في إصابة أكثر من 80 شخصا في تايوان
فنزويلا تنتخب جمعية تأسيسية جديدة
إجلاء 22 ألف شخص في اسبانيا اثر اندلاع حريق خلال مهرجان موسيقي
إسبانيا تكافح حريقا مندلعا منذ يومين في جنوب شرق البلاد
استراليا تحبط محاولة لشن هجوم وتعتقل 4 أشخاص
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة منفذ الخضراء بنجران
[30/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by