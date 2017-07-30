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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
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وزير العدل يفتتح دورة تدريبية حول الإيرادات والأمانات القضائية
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بالإيرادات والأمانات القضائية، تنظمها وزارة العدل وتستمر عشرة أيام.

تهدف الدورة إكساب 30 متدربا من مختصي الإيرادات بديوان عام الوزارة ومحكمة إستئناف أمانة العاصمة واستئناف محافظتي صنعاء والجوف والمحكمة التجارية والأموال العامة والضرائب، معارف خاصة بالإيرادات وتبويبها ووسائل تحصيلها وطرق تقديرها والدفاتر والسجلات المرتبطة بها .

وفي الإفتتاح أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية تحقيق التراكم المعرفي في مختلف الجوانب الإدارية والمالية، واستغلال الفرص والوقت في التحصيل العلمي.

وأشار إلى أن الإيرادات تمثل إدارة هامة في تنشيط الإقتصاد الوطني ونمائه، وإعمال القوانين ذات الصلة بالإيرادات .. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في تحصيل الإيرادات واستشعار الكل لمسؤولياتهم خاصة والوطن يتعرض لعدوان همجي .

وأشاد الوزير عقبات بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الذي يسعى بدرجة أساسية لسلب ثرواته ومقدرات اليمن.

فيما أوضحت مدير عام التدريب بوزارة العدل آمال الرياشي أن الدورة تهدف إكساب المشاركين معلومات خاصة بالإيرادات وتبويبها ووسائل تحصيلها وطرق تقديرها والدفاتر والسجلات المرتبطة بها .

وأشارت إلى أن الدورة تسعى إلى تمكين المشاركين من إستخدام وتطبيق أهم أدوات وأساليب ومؤشرات التحليل المالي للتقارير الخاصة بالموارد الحكومية وتحديد أهم جوانب الضعف في مجال إدارة الموارد والرسوم الخاصة بوزارة العدل والخروج بمقترحات مناسبة لمعالجتها.

حضر الإفتتاح وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد هادي.

سبأ
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