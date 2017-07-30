[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، محافظ صنعاء حنين قطينة وعدد من وكلاء المحافظة .
كرس اللقاء لمناقشة أوضاع محافظة صنعاء وما تعانيه مديريات المحافظة من صعوبات في الجوانب الصحية ومواجهة السيول وتفشي الكوليرا وما اتخذ من إجراءات وأعمال تنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بالحد من تفشي وباء الكوليرا.
وتطرق اللقاء إلى ما تقدمه المنظمات المحلية والدولية من دعم للمجال الصحي والتوعوي وأهمية تحقيق الفائدة القصوى منها .
كما ناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بصيانة الطرق والخدمات العامة والإشكاليات المتعلقة بالأداء الإداري والتنفيذي وتبعات العدوان السعودي الأمريكي والحصار.
سبأ