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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة .
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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  محلي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي محافظ صنعاء
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، محافظ صنعاء حنين قطينة وعدد من وكلاء المحافظة .

كرس اللقاء لمناقشة أوضاع محافظة صنعاء وما تعانيه مديريات المحافظة من صعوبات في الجوانب الصحية ومواجهة السيول وتفشي الكوليرا وما اتخذ من إجراءات وأعمال تنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بالحد من تفشي وباء الكوليرا.

وتطرق اللقاء إلى ما تقدمه المنظمات المحلية والدولية من دعم للمجال الصحي والتوعوي وأهمية تحقيق الفائدة القصوى منها .

كما ناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بصيانة الطرق والخدمات العامة والإشكاليات المتعلقة بالأداء الإداري والتنفيذي وتبعات العدوان السعودي الأمريكي والحصار.

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