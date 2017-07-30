[30/يوليو/2017]
ريمة - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤن المالية والادارية محمد الوسد الالية التنفيذية لمنح البطاقة السلعية لموظفي الجهاز الاداري بالمحافظة .
و استعرض الاجتماع الذي ضم مكاتب المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤن القانونية الجوانب المتعلقة بالبدء بالتنفيذ من خلال التنسيق مع التجار الراغبين بالتقدم حسب خطة وبرامج وزارة الصناعة والتجارة .
و تطرق الاجتماع للاجراءات الاولية المطلوبة من الدوائر الحكومية بالمحافظة لتوفير متطلباتهم الاساسية والضرورية.
و كلف الاجتماع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة التنسيق مع التجار الراغبين في توفير متطلبات الموظفين من المواد السلعة عبر اعلانات في الصحف الرسمية او بالطرق المناسبة .
و أكد الوكيل الوسد اهمية تجهيز كافة الاجراءات القانونية المناسبة من المكاتب الحكومية لتنفيذ خدمة البطاقة السلعية .
و أشار وكيل ريمة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لتقديم الخدمات الاساسية لموظفي الدولة في ظل الحصار الذي فرضه تحالف العدوان السعودي الامريكي خلال ثلاثة اعوام استهدف فيها كل مقومات الحياة المعيشية للشعب اليمني .
سبأ