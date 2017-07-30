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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
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  محلي
افتتاح مركز لمعالجة الكوليرا في مديرية الحالي بالحديدة
[30/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
افتتح أمين محلي محافظة الحديدة علي بن علي القوزي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله اليوم مركزا لعلاج الاسهالات بمركز السلام الصحي في مديرية الحالي بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وفي الافتتاح أشاد القوزي بجهود مكتب الصحة في التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية العالمية لإنشاء مراكز معالجة الكوليرا في مديريات المحافظة.

ودعا الامين العام للمجلس المحلي المنظمات الدولية والمحلية ورجال الأعمال إلى دعم مراكز معالجة الإسهالات ومكافحة الكوليرا في المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد جراء العدوان الغاشم .

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مراكز علاج الاسهالات والكوليرا في المراكز الصحية في المديريات لمكافحة ومواجهة انتشار الوباء والتخفيف من حالات الوفاة.

فيما أشار مدير الصحة بمديرية الحالي الدكتور عبدالحكيم هزاع إلى أن المركز الذي تم افتتاحه يحتوي على 15 سريرا ويعد الثالث في المديرية بهدف معالجة حالات الاصابة بالكوليرا والحد من انتشاره.

حضر الافتتاح نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ومسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور احمد الصوفي ونائبه الدكتور عبدالله سالم ومنسقة مشاريع منظمة الصحة العالمية بالمحافظة رزق باشا.

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