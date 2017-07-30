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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
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  عربي ودولي
إستشهاد ستة أشخاص وإصابة آخرين في قصف امريكي على مدينة البوكمال السورية
[30/يوليو/2017]
دمشق – سبأ :
أعلنت السلطات السورية اليوم الاحد عن استشهاد ستة اشخاص واصابة 10 آخرين في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وذلك في مجزرة جديدة ارتكبها "التحالف الأمريكي" المزعوم ضد تنظيم (داعش) في سورية .

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر مصادر أهلية "أن طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي قصف مشفى عائشة والنادي ودوار الشهداء بمدينة البوكمال".

واضافت المصادر ان ذلك "تسبب باستشهاد 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 10 آخرين ووقوع أضرار مادية بالبنى التحتية".

واشارت الى ان هذه المجزرة تعد الرابعة التي يرتكبها طيران التحالف ضد السوريين وبناهم التحتية في ريف دير الزور خلال الشهر الجاري حيث قصف بلدة الطيبة وقرية الطيانة قرب مدينة الميادين ومحطة مياه قرية مراط بالريف الشمالي وقرية الشميطية بالريف الغربي ومنطقة تقاطع الفنش في مدينة الميادين وبلدة الكشكية التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال.

كما ارتكب طيران "التحالف الأمريكي" ثلاث مجازر بحق السوريين من شهر يونيو الماضي راح ضحيتها أكثر من 90 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى عبر اعتدائه على بلدة الصور وقرية الدبلان ومدينة الميادين بريف دير الزور.

سبأ
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