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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:59م
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مجلس النواب يدعو الحكومة للحضور السبت القادم
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي .

وفي هذه الجلسة أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

وأقر مجلس النواب توجيه رسالة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن حضور الحكومة إلى المجلس صباح يوم السبت القادم الموافق 5 أغسطس 2017م لتقديم تقارير إلى المجلس حول ما قامت به من إجراءات تتعلق بمواجهة وباء الكوليرا المنتشر في عموم محافظات الجمهورية، وكذا ما أتخذته الحكومة من إجراءات بشأن تنفيذ قرار العفو العام، وما تم تنفيذه من توصيات المجلس بشأن أوضاع السجون والسجناء.

وتوضيح مستوى تنفيذ الحكومة لخطة الإيرادات والنفقات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى ما نفذته الحكومة من محضر الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد بتاريخ 15 مارس 2017م والذي أشار إلى استيراد المشتقات النفطية وحول الغاز المنزلي وتوفير الكرينات لميناء الحديدة ومكافحة تهريب السجائر وإنجاز القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعون والمحاكم وآلية تحصيل ضرائب القات، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ البطاقة التموينية وتجديد عقود شركات الإتصالات وفيما يتعلق بشركات الاتصالات الجديدة والضمانات الجمركية وفيما يخص الرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة، هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وكذا ما يتعلق بمعالجة وضع البنك المركزي .

إلى ذلك أوضح وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة للمجلس جانباً مما قامت به الحكومة بشأن قرار العفو العام .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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