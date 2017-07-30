محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ماوراء الحدود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المنافقين قبالة منفذ الخضراء في نجران، فيما قصفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقع القنبور ومنفذ الطوال في جيزان بعدد من القذائف، ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مركز جبل العالي في قطاع الداير.



وأكد المصدر أنه تم قنص اثنان من مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع نشمة، وقنص مرتزق في رقابة الزج بثعبان في عسير، وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع النمصاء بعدد من القذائف المدفعية، فيما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بقصف استهدفهم قبالة منفذ علب.



إلى ذلك أعلنت القوة البحرية استهدافها بارجة عسكرية إماراتية قبالة سواحل المخا بمحافظة تعز بسلاح مناسب.



وأوضح المصدر أن العشرات من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات خلال صد زحوفهم في موزع، ومن بين الصرعى كل من: القياديان الداعشيان جمال خالد الضالعي، وجمال المفلحي، والقياديين، سليم القشبري، موفق محمود الردفاني، وراشد الرفاعي.



وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة في التربة بمديرية حيفان بعدد من القذائف، ودمرت 3 آليات لمرتزقة الغزاة ما أدى إلى مصرع وإصابة طاقمها بصواريخ موجهة بمحاذاة معسكر خالد.



وذكر المصدر أسماء بعض القتلى من المرتزقة الذين سقطوا خلال استهداف الجيش واللجان تجمعات للآليات والذي راح ضحيتها أكثر من ٥٠ قتيل وجريح أغلبهم من مرتزقة أبناء يافع وردفان في موزع، وهم: القياديان عبد الكريم العبادي، مروان بن عبوده، والمرتزقة، عارف حسان الردفاني، طماح سالم فضل، شوقي مختار قاسم، محمد حسن ثوبه، معاذ حسن الصبيحي، وليد سملول الصبيحي، هيثم محمد أحمد الصبيحي، مجدي محمد خبيز، وعبدالعزيز البدوي.



وقال المصدر إن الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية مباغتة على مواقع وتحصينات المرتزقة في موقعي السفينة والعلم غرب القتب في نهم ما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة، فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وآخر لقي مصرعه في جبل هيلان ويدعى فارس حسن الشرماني.



وأوضح المصدر أنه تم إعطاب آلية تابعة للعدوان في منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة، وتم قنص 2 من المرتزقة في الزاهر بمحافظة البيضاء.



سبأ [30/يوليو/2017]سبأ