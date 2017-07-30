عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عرض عسكري بحري روسي كبير بمشاركة بوتين موسكو- سبأ :



نظمت روسيا اليوم الأحد عرضا عسكريا ضخما للقوات البحرية الروسية،احتفالا بعيد البحرية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بطرسبورغ .



وذكر موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني ووكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أن عروضا عسكرية للبحرية الروسية تجري اليوم، في كل القواعد البحرية الروسية، بما في ذلك قاعدة طرطوس في سوريا... وتُعد هذه المرة الأولى، منذ قيام الدولة الروسية الحديثة، التي يرعى فيها الرئيس الروسي أكبر استعراض لقوات البلاد البحرية، بحسب بيان أصدره الكرملين أمس السبت.



ويمثل عيد القوات البحرية الروسية، تعبيرا عن التقدير والاحترام للأسطول البحري الروسي الذي لعب دورا هاما وقدم تضحيات، على مر تاريخ روسيا، في الدفاع عن الوطن.



وأشاد الرئيس بوتن في كلمة له بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية بالدور الذي لعبه الأسطول الروسي في الدفاع عن وطنه على مر تاريخ روسيا.



وتشارك السفن التابعة لخمسة أساطيل روسية، وهي أساطيل بحر البلطيق، والبحر الأسود، والبحر الشمالي، وبحر قزوين، والمحيط الهادئ، في العرض العسكري الذي سيجري في منطقة نهر نيفا، وفي مراسي كرونشتاد بضواحي مدينة بطرسبورغ.



وتشارك في العرض نحو 40 سفينة قتالية وغواصة، و40 قطعة من الطيران تابعة لأساطيل بحر البلطيق والبحر الشمالي والبحر الأسود وبحر قزوين.



وقد بدأت الاحتفالات بعيد القوات البحرية الروسية عام 1939 بأمر من الأميرال السوفيتي نيكولاي كوزنيتسوف. وكانت الاحتفالات بالعيد تُقام آنذاك يوم 24 يوليو من كل عام.







سبأ [30/يوليو/2017]سبأ