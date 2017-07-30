محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الماجستير للباحث علوي الملجمي في النقد العربي سوهاج - سبأ :



حصل الباحث اليمني علوي أحمد الملجمي على درجة الماجستير بتقدير عام ممتاز من كلية الآداب جامعة سوهاج بجمهورية مصر العربية عن رسالته الموسومة بـ"المعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائية الحديثة".



وتعد هذه الرسالة من الرسائل الفريدة في السيميائيات الحديثة واكتسبت أهميتها من الموازنة التي أقامتها بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة في ما يخص المعنى الإيحائي.



وركز الفصل الأول ف البحث بإشكالية مصطلح المعنى الإيحائي، وخصص الفصل الثاني للبحث عن المعنى الإيحائي في التراث النقدي العربي، وتناول الفصل الثالث البحث في المعنى الإيحائي في السيميائيات الحديثة، فيما ركز الفصل الرابع والأخير على عناصر الاتفاق والاختلاف بين نظرة كل من التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة للمعنى الإيحائي.



وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة وما تشكله من إضافة نوعيه في مجال السيميائيات الحديثة، مشيدة بجهد الباحث وسعة إطلاعه وقدرته البحثية.



وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الرحيم محمد الكردي من كلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد يوسف خليفة، والدكتور إسماعيل محمود، والدكتور طلعت أبو العزم من كلية الآداب جامعة سوهاج.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ