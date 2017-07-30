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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 12:32:55م
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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بنجران
[30/يوليو/2017]
نجران - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرين في عملية هجومية على التبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية نوعية على التبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء، أسفرت عن مصرع عدد من مرتزقة الجيش السعودي وإصابة آخرين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على جبل الشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران إستهدفت تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي، ما أدى إلى إحتراق خمس سيارات ومصرع من كان على متنها .

سبأ
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