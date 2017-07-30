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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 12:32:55م
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  عربي ودولي
عرض عسكري كبير للجيش الصيني بحضور الرئيس
[30/يوليو/2017]
بكين - سبـأ:

نظمت الصين اليوم الأحد عرضا عسكريا ضخما تضمن تحليق طائرات حربية جديدة ومشاركة الآلاف من جنود المشاة، في حضور الرئيس شي جينبينغ، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الصيني.

وقد بث التلفزيون الصيني وقائع العرض الذي اقيم في قاعدة تشوريخه في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد.

وظهر الرئيس الصيني، مرتديا زيا عسكريا، وواقفا في سيارة جيب تسير بين قوات في وسط السهوب المنغولية، في مسار طويل ارتصفت على جانبيه دبابات، قاذفات صواريخ، عربات مجهزة بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وآليات عسكرية أخرى، في وقت حلقت قاذفات H-6K ومقاتلات J-20.

وتوجه الرئيس إلى الجنود بقوله "أيها الرفاق، لقد عملتم بجد"، فأجابوه "نحن في خدمة الشعب".

ويجري الجيش الصيني، وهو الجيش الأضخم في العالم، برنامج تحديث يتضمن استثمارا في التكنولوجيا والتجهيزات العسكرية الجديدة، ومنها مقاتلات "شبح" لا تكشفها الرادارات وحاملات طائرات، في وقت يفكر بتقليص عدد جنوده.

وهذه أول مرة تجري الصين عرضا عسكريا بمناسبة يوم الجيش منذ الثورة الصينية التي سيطرت على السلطة عام 1949، بحسب وكالة شينخوا الصينية. كما أنها المرة الأولى التي يستعرض فيها الرئيس الصيني القوات المسلحة بهذا الشكل.

سبأ
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