عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعصار يتسبب في إصابة أكثر من 80 شخصا في تايوان تايبه - سبأ :



اجتاح إعصار قوي تايوان اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة أكثر من 80 شخصا وأجبر سلطات تايبه على إغلاق الخدمات الحيوية وأدى لانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.



وقالت السلطات إن السبل تقطعت بأربعين شخصا في المناطق الجنوبية من الجزيرة بسبب السيول.



وقال المكتب المركزي للطقس إن "الإعصار نيسات" وهو إعصار متوسط القوة وصل إلى اليابسة يوم السبت ومن المتوقع أن يجتاح الجزيرة على مدى يومين وخاصة الجنوب.



وقال المكتب إن سرعة رياح الإعصار بلغت 119 كيلومترا في الساعة.



وقالت السلطات في بيانات إن أكثر من 80 من رجال الإنقاذ أصيبوا بالإضافة إلى ثلاثة آخرين ونقلوا إلى المستشفى.



وأصيب العديد من رجال الإنقاذ بسبب حطام متساقط، ويعاني اثنان منهم من إصابات خطيرة.



وفي العاصمة تايبه، ألغت السلطات جميع الأشغال والصفوف الدراسية المقررة مساء السبت وطوال يوم الأحد. كما أوقفت المدينة خدمات جمع القمامة وخدمات اسئتجار الدراجات الهوائية وعدلت جداول القطارات.



وقالت شركة إيفا إيروايز الناقل الدولي التايواني إنها ألغت 42 رحلة مقررة مما سيؤثر على قرابة 10 آلاف مسافر.



كما ألغت المدن والمقاطعات في أنحاء الجزيرة الأشغال والصفوف الدراسية اليوم الأحد.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ