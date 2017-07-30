ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 12:32:55م
مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في استهداف بارجتهم العسكرية بالمخا
أكد مصدر عسكري مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في حصيلة أولية لاستهداف البارجة العسكرية الإماراتية قبالة سواحل المخا صباح أمس.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة..والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية
عرض عسكري بحري روسي كبير بمشاركة بوتين
الماجستير للباحث علوي الملجمي في النقد العربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إعصار يتسبب في إصابة أكثر من 80 شخصا في تايوان
[30/يوليو/2017]
تايبه - سبأ :

اجتاح إعصار قوي تايوان اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة أكثر من 80 شخصا وأجبر سلطات تايبه على إغلاق الخدمات الحيوية وأدى لانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.

وقالت السلطات إن السبل تقطعت بأربعين شخصا في المناطق الجنوبية من الجزيرة بسبب السيول.

وقال المكتب المركزي للطقس إن "الإعصار نيسات" وهو إعصار متوسط القوة وصل إلى اليابسة يوم السبت ومن المتوقع أن يجتاح الجزيرة على مدى يومين وخاصة الجنوب.

وقال المكتب إن سرعة رياح الإعصار بلغت 119 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات في بيانات إن أكثر من 80 من رجال الإنقاذ أصيبوا بالإضافة إلى ثلاثة آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

وأصيب العديد من رجال الإنقاذ بسبب حطام متساقط، ويعاني اثنان منهم من إصابات خطيرة.

وفي العاصمة تايبه، ألغت السلطات جميع الأشغال والصفوف الدراسية المقررة مساء السبت وطوال يوم الأحد. كما أوقفت المدينة خدمات جمع القمامة وخدمات اسئتجار الدراجات الهوائية وعدلت جداول القطارات.

وقالت شركة إيفا إيروايز الناقل الدولي التايواني إنها ألغت 42 رحلة مقررة مما سيؤثر على قرابة 10 آلاف مسافر.

كما ألغت المدن والمقاطعات في أنحاء الجزيرة الأشغال والصفوف الدراسية اليوم الأحد.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة..والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
عرض عسكري بحري روسي كبير بمشاركة بوتين
عرض عسكري كبير للجيش الصيني بحضور الرئيس
فنزويلا تنتخب جمعية تأسيسية جديدة
إجلاء 22 ألف شخص في اسبانيا اثر اندلاع حريق خلال مهرجان موسيقي
إسبانيا تكافح حريقا مندلعا منذ يومين في جنوب شرق البلاد
استراليا تحبط محاولة لشن هجوم وتعتقل 4 أشخاص
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
ترشيح وزير البترول الباكستاني السابق رئيسا للوزراء
دعوة اندونيسية استرالية لتعزيز التعاون في مواجهة الارهاب
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by