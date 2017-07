L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre de 12 émiratis et blessure de 23 d'autres lors de ciblage de leur barge militaire [30/يوليو/2017]

SANAA, 30 Juillet (SABA)-Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre de 12 émiratis, lors de ciblage d'un barge militaire embatisdevant les côtes de Moka.



La source a indiqué à SABA, qu'on a ciblé samedi le barge, où se trouve les émiratis, qui on les a transporté vers le port Érythréen d'Asab.



AM





SABA