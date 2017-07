Ciblage de rassemblement de mercenaires dans la ville d'Al-Hazm [30/يوليو/2017]



AL-JAWF, 30 Juillet (SABA)-La force de missile de l'armée et des forces populaires a ciblé un rassemblement de mercenaires de l'agression saoudienne dans la ville d'Al-Hazm au gouvernorat d'Al-Jawaf.



Une source militaire a indiqué à SABA, le ciblage de rassemblements de l'agression au complexe gouvernemental dans la ville d'Al-Hazm utilisant de rouquettes de type de Katioucha, faisant de morts et blessés pari leurs rangs.



