Taiz: Meurtre et blessure de 16 mercenaires de l'agression par des feux amis [30/يوليو/2017]

TAIZ, 30 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a ciblé un rassemblement des mercenaires au district de Mouza'a au gouvernorat de Taiz, ce qui a conduit au meurtre et blessure de 16 mercenaires au moins.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre des rassemblements des mercenaires dans la zone de sommet d'Al-Tairan au district de Mouza'a, ce qui a conduit au meurtre de dix mercenaires en plus de blessure de six dans un bilan initiale.



AM



SABA