Saisie d'une quantité des armes dans la maison d'un mercenaire à Al-Hodeidah [30/يوليو/2017]

AL-HEDEIDAH, 30 Juillet (SABA)- Les services de sécurité et des forces populaires au gouvernorat de d'Al-Hodeideah ont saisi une quantité de diverses armes dans la maison de l'un mercenaires de l'agression , qui se trouvait dans la zone de Beit al-Faqih.



Une source de sécurité a indiqué à SABA que cela est arrivé, après avoir exécuté une opération de suivi et de surveillance.



