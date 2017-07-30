محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في استهداف بارجتهم العسكرية بالمخا صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في حصيلة أولية لاستهداف البارجة العسكرية الإماراتية قبالة سواحل المخا صباح أمس.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف برج القيادة في البارجة حيث كان يتواجد الإماراتيون وقد تم نقلهم إلى ميناء عصب الإريتري عبر طائرات نقل.



وقال المصدر إن البارجة لم تكن قد أفرغت حمولتها الكبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة ، منوهاً إلى أن انفجارا هائلا حدث في البارجة بعد استهدافها تلته انفجارات متتالية للذخائر وبشكل مهول واستمر الحريق داخلها إلى الساعة الثامنة والنصف مساء وذلك بعد أن قامت الطائرات بإخماد الحريق.



وأشار المصدر إلى أن كاسحة ألغام كانت بالقرب من البارجة تعرضت لأضرار ، مؤكداً أن السفينة لا تزال في رصيف الميناء حتى الآن وقد خرجت عن الجاهزية.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ