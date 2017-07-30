عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استراليا تحبط محاولة لشن هجوم وتعتقل 4 أشخاص سيدني-سبأ:



كثفت الشرطة الاتحادية الاسترالية اليوم الأحد من إجراءات الأمن في المطارات الاسترالية بعدما أحبطت الشرطة خططا لتنفيذ هجوم بقنبلة على طائرة خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب اعتقل خلالها أربعة أشخاص يوم السبت.



وصرح أندرو كولفين رئيس الشرطة الاتحادية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مالكولم ترنبول اليوم الأحد قائلا "في الأيام الأخيرة وصلت لأجهزة إنفاذ القانون معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص في سيدني يخططون لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة". مضيفا قوله "نعتقد أنه إرهاب. نحتاج لتحقيق كامل لمعرفة ما وراء ذلك تماما".



وتابع قائلا "حاليا ليس لدينا الكثير من المعلومات عن الهجوم المحدد والموقع والتاريخ والموعد. لكننا نحقق في المعلومات التي تشير إلى أن صناعة الطيران كانت هدفا محتملا".



وجرت عمليات تفتيش في خمسة منازل يوم السبت في ضواحي سيدني. وقال رئيس الشرطة إن عمليات التفتيش قد تستمر لعدة أيام.



وأشار كولفين إلى أن المسافرين سيشاهدون وجودا أكثر للشرطة وقوات الأمن في المطارات.



وقال "نتوقع تأخيرات للتأكد من إجراء المزيد من عمليات التفتيش للأمتعة وحقائب اليد" مضيفا أن على المسافرين إتاحة وقت إضافي لإجراءات الأمن.

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ