19 Raids contre les diverses zones du gouvernorat de Saada [30/يوليو/2017]

SAADA, 30 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé 19 raids contre les diverses districts du gouvernorat de Saada.



Une source de sécurité a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé dix raids contre les diverses zones du district de Shada'a et cinq d'autre contre le district d'Al-Dhahir.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone de Kouhaln et deux raids contre la zone de Barakan au district de Raziah, faisant de pertes parmi les biens des maisons et de citoyens.



La source a ajouté que les deux zones d'Al-Alcheikh et d'Al-Bouka'a au district de Mounabih ont été bombardées par de la force de missile et de l'artillerie de l 'ennemi, ce qui a fait de dégâts aux fermes des citoyens et aux routes publiques.



AM



SABA