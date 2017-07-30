محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي انتهاك الطفولة في اليمن واستهداف الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد طفل في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة ، فيما تعرضت مزارع المواطنين في مديرية رازح لأضرار كبيرة جراء القصف الصاروخي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على معسكر كهلان و عشر غارات على مديرية شدا و خمس غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة ، كما شن غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن في منطقة أبي دوار بمديرية مستبأ في محافظة حجة و شن غارتين على منطقة مشعر بالمديرية نفسها ، وغارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و ست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارتين على حديقة 21 سبتمبر بأمانة العاصمة .

سبأ [30/يوليو/2017]سبأ