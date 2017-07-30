ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 11:07:21ص
مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في استهداف بارجتهم العسكرية بالمخا
أكد مصدر عسكري مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في حصيلة أولية لاستهداف البارجة العسكرية الإماراتية قبالة سواحل المخا صباح أمس.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
فنزويلا تنتخب جمعية تأسيسية جديدة
إجلاء 22 ألف شخص في اسبانيا اثر اندلاع حريق خلال مهرجان موسيقي
إسبانيا تكافح حريقا مندلعا منذ يومين في جنوب شرق البلاد
إسبانيا تكافح حريقا مندلعا منذ يومين في جنوب شرق البلاد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل العدوان السعودي الأمريكي انتهاك الطفولة في اليمن واستهداف الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد طفل في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة ، فيما تعرضت مزارع المواطنين في مديرية رازح لأضرار كبيرة جراء القصف الصاروخي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على معسكر كهلان و عشر غارات على مديرية شدا و خمس غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة ، كما شن غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن في منطقة أبي دوار بمديرية مستبأ في محافظة حجة و شن غارتين على منطقة مشعر بالمديرية نفسها ، وغارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و ست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارتين على حديقة 21 سبتمبر بأمانة العاصمة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع 12 إماراتياً وجرح 23 آخرين في استهداف بارجتهم العسكرية بالمخا
حكومة الشباب تواصل أعمالها بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في مدينة الحزم بالجوف
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
القوات البحرية تحذر قوى العدوان من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات
مصرع 22 وإصابة 19 من مرتزقة العدوان بعملية نوعية في موزع بتعز
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
ضبط أسلحة في منزل أحد مرتزقة العدوان بالحديدة
قنص ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بعسير وجيزان
مؤسسة الاتصالات ترشد مشتركي الـ ADSL لتجاوز مشكلة فقدان خدمة الإنترنت
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
مصرع وإصابة 16 مرتزقا بقصف طيران العدوان تجمعاتهم بمديرية موزع بتعز
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by