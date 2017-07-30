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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 11:07:21ص
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قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
[30/يوليو/2017]
سول-سبأ:



حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .

وقال بيان سلاح الجو الأمريكي إن طلعة القاذفتين التي جرت يوم السبت كانت ردا مباشرا على التجربة الصاروخية الأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو الجاري.

وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت مؤخرا إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأمريكي مما أثار تحذيرا شديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سبأ
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