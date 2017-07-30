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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 11:07:21ص
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بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
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يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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حكومة الشباب تواصل أعمالها بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات
[30/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
أكدت رئيسة وزراء حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه ، أن قوة الإنسان تقاس بقدرته على التغلب على كل ما يواجهه من صعوبات وتحديات.

وأشارت خلال تكريم أوائل المتفوقين من طلاب معهد التكنولوجيا الطبي بأقسامه (مساعد طبيب، صيدلة، مختبرات، تمريض، قبالة) بأمانة العاصمة، إلى أهمية التميز باعتباره قيمة مهمة وصفة إنسانية وأسلوب حياة وسمة للشخصية السوية، لافتة إلى أن ذلك يتحقق من خلال العمل والإصرار والسعي في الوصول إلى الهدف.

وقدمت رئيسة الوزراء دروع التفوق إلى الخريجين، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود وعكس هذا النجاح على الواقع العملي.

حضر الاحتفال، الذي أقيم بقاعة الشوكاني في جامعة صنعاء، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وأولياء الأمور والشخصيات الاجتماعية.

إلى ذلك تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة شباب اليمن المستقل أكرم الأغبري سير الامتحانات النظرية بالمعهد التقني الصناعي بمحافظة الحديدة والصعوبات التي تواجهها والجهود المبذولة لإنجاحها .

وفي العاصمة صنعاء، أعلن وزير الزراعة والري بالحكومة بكرين توفيق انطلاق برنامج دمج الشباب في العملية الإنتاجية بحضور وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ الوطني غازي أحمد على محسن.

حيث يقام البرنامج بدعم ورعاية من الصندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتتمثل المرحلة الأولى منه في الدورة التأهيلية المقدمة من الصندوق للشباب خريجي الكليات والمعاهد الزراعية وذلك لإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة لإدارة المشاريع الخاصة التي ستساعدهم في دخول سوق الإنتاج والعمل .

فيما ستتضمن المرحلة الثانية تقديم قروض مالية للمستفيدين ومتابعة تنفيذ المشاريع وتقديم الاستشارات والتوصيات.

سبأ
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