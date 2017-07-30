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آخر تحديث: الأحد، 30 - يوليو - 2017 الساعة 12:10:14ص
القوات البحرية تحذر قوى العدوان من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات
أكدت القوات البحرية أن البارجة التي تم استهدافها إماراتية تحمل طيران عمودي.. مشيرة إلى أنه تم استهدافها داخل الميناء ما أدى إلى إعطابها بشكل كامل باستخدام سلاح نوعي مناسب.
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القوات البحرية تحذر قوى العدوان من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات
[30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أكدت القوات البحرية أن البارجة التي تم استهدافها إماراتية تحمل طيران عمودي.. مشيرة إلى أنه تم استهدافها داخل الميناء ما أدى إلى إعطابها بشكل كامل باستخدام سلاح نوعي مناسب.

وأوضحت القوات البحرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها سبق وأن حذرت قوات العدوان السعودي الأمريكي من تحويل البحر الأحمر قاعدة لاستهداف المناطق والقرى في الساحل الغربي إلا أن بوارج العدوان استمرت بتجاوز الخطوط الحمراء والقوانين الدولية البحرية، واستهدفت الصيادين في السواحل والجزر اليمنية.

وقالت" إننا إذ نزف لشعبان العزيز خبر تمكن البحرية اليمنية من تسديد ضربة قوية للغزاة في الساحل الغربي للبلاد نؤكد أن التصعيد يقابله تصعيد استجابة لقائد الثورة".

وحذرت القوات البحرية من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات كون ذلك ليس في مصلحة الجميع، كما حذرت من استمرار الحصار ومنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وجددت التحذير من المساس بالصيادين اليمنيين سواء في باب المندب أو في المخاء أو الخوخة أو الجزر أو أي مكان.


سبـأ
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