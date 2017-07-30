محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات البحرية تحذر قوى العدوان من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات



أكدت القوات البحرية أن البارجة التي تم استهدافها إماراتية تحمل طيران عمودي.. مشيرة إلى أنه تم استهدافها داخل الميناء ما أدى إلى إعطابها بشكل كامل باستخدام سلاح نوعي مناسب.



وأوضحت القوات البحرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها سبق وأن حذرت قوات العدوان السعودي الأمريكي من تحويل البحر الأحمر قاعدة لاستهداف المناطق والقرى في الساحل الغربي إلا أن بوارج العدوان استمرت بتجاوز الخطوط الحمراء والقوانين الدولية البحرية، واستهدفت الصيادين في السواحل والجزر اليمنية.



وقالت" إننا إذ نزف لشعبان العزيز خبر تمكن البحرية اليمنية من تسديد ضربة قوية للغزاة في الساحل الغربي للبلاد نؤكد أن التصعيد يقابله تصعيد استجابة لقائد الثورة".



وحذرت القوات البحرية من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات كون ذلك ليس في مصلحة الجميع، كما حذرت من استمرار الحصار ومنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة.



وجددت التحذير من المساس بالصيادين اليمنيين سواء في باب المندب أو في المخاء أو الخوخة أو الجزر أو أي مكان.





سبـأ [30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :أكدت القوات البحرية أن البارجة التي تم استهدافها إماراتية تحمل طيران عمودي.. مشيرة إلى أنه تم استهدافها داخل الميناء ما أدى إلى إعطابها بشكل كامل باستخدام سلاح نوعي مناسب.وأوضحت القوات البحرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها سبق وأن حذرت قوات العدوان السعودي الأمريكي من تحويل البحر الأحمر قاعدة لاستهداف المناطق والقرى في الساحل الغربي إلا أن بوارج العدوان استمرت بتجاوز الخطوط الحمراء والقوانين الدولية البحرية، واستهدفت الصيادين في السواحل والجزر اليمنية.وقالت" إننا إذ نزف لشعبان العزيز خبر تمكن البحرية اليمنية من تسديد ضربة قوية للغزاة في الساحل الغربي للبلاد نؤكد أن التصعيد يقابله تصعيد استجابة لقائد الثورة".وحذرت القوات البحرية من تحويل البحر إلى مسرح مواجهات كون ذلك ليس في مصلحة الجميع، كما حذرت من استمرار الحصار ومنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة.وجددت التحذير من المساس بالصيادين اليمنيين سواء في باب المندب أو في المخاء أو الخوخة أو الجزر أو أي مكان.سبـأ