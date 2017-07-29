ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:35م
المجلس السياسي الأعلى يسخر من ادعاءات السعودية باستهداف مكة المكرمة
سخر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، من ادعاءات تحالف العدوان بقيادة السعودية استهداف القوة الصاروخية لمكة المكرمة.
كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
نجم سبأ ذمار يكرم أبطال لعبة الكاراتية
مصرع 22 وإصابة 19 من مرتزقة العدوان بعملية نوعية في موزع بتعز
هلال دمت يقضي على طموحات سلام معبر بالسداسية
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
نجم سبأ ذمار يكرم أبطال لعبة الكاراتية
[29/يوليو/2017]
ذمار - سبأ :

كرم نادي نجم سبأ ذمار اليوم لاعبي فريق الكاراتية الفائزين في بطولة الجمهورية للناشئين 2014 م – ودوري أندية الدرجة الثانية يوليو 2014 م .

و أشار رئيس نادي نجم سبأ وليد عمران إلى الجهود المبذولة في متابعة تكريم الأبطال بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب الرياضية بنادي نجم سبأ ذمار .. منوها بدور مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة على متابعته المستمرة لكل الأنشطة والفعاليات .

فيما أشار مدير عام مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي إلى أن تكريم نجوم الكاراتية من أبطال نادي نجم سبأ ومحافظة ذمار يعتبر استحقاقا واجبا رغم تأخره لظروف متابعة صرف مستحقات التكريم.

وأكد إستمرار دعم الأنشطة المختلفة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار .. مثمنا جهود إدارة نادي نجم سبأ والأجهزة الفنية التي تواصل نشاطها بنجاح في معظم الألعاب الرياضية .

وفي ختام الفعالية قام مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ورئيس نادي نجم سبأ وليد عمران ورئيس فرع إتحاد الكاراتية بالمحافظة عادل الطشي وأمين عام نادي النجم صلاح الفقيه بتكريم أبطال النادي بمبالغ مالية وهم على النحو التالي :

نجيب احمد الكليبي – ياسر حسين القحازي – جبر علي السليماني – صلاح سعيد الجشاري – اسماعيل عبدالله القفيلي – ابراهيم علي السليماني – خالد حمود الزبيدي – نشوان عبدالماجد الحميدي – فتح الرحمن الشجني – بالاضافة الى المدربين جلال الدين الماوري واحمد الماوري ..

وكان نجوم اللعبة بالنادي قدموا إستعراضا فنيا للعبة التي تعتبر إحدى ألعاب الدفاع عن النفس، كما قدم رئيس فرع الكاراتية بذمار تكريم خاص للاعب رشاد القوسي عبارة عن بدلة كاراتية.

حضر التكريم مدير الإتحادات والاندية عبدالكريم الموشكي ومدير التدريب والتأهيل بمكتب الشباب والرياضة مصطفى المحيا ومدرب الفئات العمرية بنادي سلام معبر بدر سلم·

سبـأ
  المزيد من (رياضة)
هلال دمت يقضي على طموحات سلام معبر بالسداسية
إختتام بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء (مصحح)
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
الالماني فيتل يتصدر أول المنطلقين في سباق المجر للسيارات
تأهل الالماني فلوريان لنهائي بطولة المانيا للتنس
تأهل اليابانية هيبينو الى الدور النهائي في بطولة نانتشانغ للتنس
رونالدو يغيب عن قمة إسبانيا بين ريال وبرشلونة في أمريكا
الاسترالي ريتشياردو يسجل أسرع زمن في جولتي التجارب الحرة لسباق المجر للسيارات
بورشه الألمانية لصناعة السيارات تقرر الانسحاب من سباق (لومان 24 ساعة للتحمل)
منافسات بطولة الحباري الثانية للتنس تصل مراحلها النهائية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[28/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by