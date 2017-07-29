رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نجم سبأ ذمار يكرم أبطال لعبة الكاراتية ذمار - سبأ :



كرم نادي نجم سبأ ذمار اليوم لاعبي فريق الكاراتية الفائزين في بطولة الجمهورية للناشئين 2014 م – ودوري أندية الدرجة الثانية يوليو 2014 م .



و أشار رئيس نادي نجم سبأ وليد عمران إلى الجهود المبذولة في متابعة تكريم الأبطال بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب الرياضية بنادي نجم سبأ ذمار .. منوها بدور مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة على متابعته المستمرة لكل الأنشطة والفعاليات .



فيما أشار مدير عام مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي إلى أن تكريم نجوم الكاراتية من أبطال نادي نجم سبأ ومحافظة ذمار يعتبر استحقاقا واجبا رغم تأخره لظروف متابعة صرف مستحقات التكريم.



وأكد إستمرار دعم الأنشطة المختلفة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار .. مثمنا جهود إدارة نادي نجم سبأ والأجهزة الفنية التي تواصل نشاطها بنجاح في معظم الألعاب الرياضية .



وفي ختام الفعالية قام مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ورئيس نادي نجم سبأ وليد عمران ورئيس فرع إتحاد الكاراتية بالمحافظة عادل الطشي وأمين عام نادي النجم صلاح الفقيه بتكريم أبطال النادي بمبالغ مالية وهم على النحو التالي :



نجيب احمد الكليبي – ياسر حسين القحازي – جبر علي السليماني – صلاح سعيد الجشاري – اسماعيل عبدالله القفيلي – ابراهيم علي السليماني – خالد حمود الزبيدي – نشوان عبدالماجد الحميدي – فتح الرحمن الشجني – بالاضافة الى المدربين جلال الدين الماوري واحمد الماوري ..



وكان نجوم اللعبة بالنادي قدموا إستعراضا فنيا للعبة التي تعتبر إحدى ألعاب الدفاع عن النفس، كما قدم رئيس فرع الكاراتية بذمار تكريم خاص للاعب رشاد القوسي عبارة عن بدلة كاراتية.



حضر التكريم مدير الإتحادات والاندية عبدالكريم الموشكي ومدير التدريب والتأهيل بمكتب الشباب والرياضة مصطفى المحيا ومدرب الفئات العمرية بنادي سلام معبر بدر سلم·

سبـأ [29/يوليو/2017]سبـأ