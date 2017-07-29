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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:35م
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مصرع 22 وإصابة 19 من مرتزقة العدوان بعملية نوعية في موزع بتعز
[29/يوليو/2017]
تعز - سبأ :

لقي 22 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب 19 أخرين اليوم وإحراق ثلاث آليات عسكرية تابعة لهم في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمحاذاة معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان قاموا بعملية تمشيط واسعة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة للزحف باتجاه معسكر خالد والسيطرة عليه إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كانوا لهم بالمرصاد.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية رصدوا تحركات المرتزقة ونفذوا عملية نوعية باستهداف تجمعاتهم بصواريخ حرارية ما أدى إلى إحراق ثلاث آليات عسكرية محملة بالأفراد ومصرع من كان على متنها في الجهة الغربية للمعسكر أغلبهم من كتيبة المرتزق نزار اليافعي.

وأشار المصدر إلى أن جثث قتلى المرتزقة تفحمت ولم يتم التعرف على أغلبها.. لافتا إلى أن معظم الجرحى بحالة خطرة.

وذكر المصدر أن هذه العملية النوعية تمت بعد مراقبة وتخطيط دقيق .. مشيرا إلى أنه تم استدراج مرتزقة العدوان إلى المكان المناسب ومن ثم استهدافهم.

سبـأ
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