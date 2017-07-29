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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:35م
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  رياضة
هلال دمت يقضي على طموحات سلام معبر بالسداسية
[29/يوليو/2017]
ذمار - سبأ :

 تغلب فريق الهلال من دمت على فريق السلام من معبر بستة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار، في البطولة الكروية لفرق النخبة بذمار.

وبهذه النتيجة أنعش فريق الهلال آماله في بلوغ الدور الثاني، وتبقت له مباراة وحيدة مع متصدر المجموعة فريق "إل جي" من العاصمة صنعاء في ختام لقاءات الدور الأول لفرق المجموعة الثانية، فيما غادر فريق السلام بعد تلقيه هذه الخسارة القاسية والثانية له في البطولة.

وتتواصل البطولة غدا بإقامة لقاء الفرصة الأخيرة لجريحي المجموعة الثالثة فريقي الأزرق للأقمشة والغارفة من دمت، وهما بحاجة للفوز للبقاء ضمن دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

سبـأ
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